Пекин, , 02:15 — REGNUM Новая производственная линия самолетов Boeing 737−800BCF по проделке в грузовую модификацию будет запущена в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу на юге Китая, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

По сообщению Boeing China, это уже вторая производственная линия проекта 737−800BCF, которая была запущена совместными усилиями Boeing и китайской компании Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO).

Новая линия должна стартовать уже в 2021 году. Он призван обеспечить растущий спрос на грузовые лайнеры, сообщили в компании. GAMECO и Boeing начали строительство производственной линии в 2019 году. В работу он был запущен в этом году.

GAMECO является совместным предприятием China Southern Airlines Co., Ltd. и Hutchison Whampoa (China) Ltd. from Hong Kong. Она специализируется на самолетах и авиационных компонентах, ремонте и обслуживании техники.

Проект Boeing's 737−800BCF работает эксклюзивно в Китае. Производственные линии его созданы в Шанхае, Цзинани и Гуанчжоу. В настоящее время он получил уже 132 заказа со всего мира.