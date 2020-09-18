Балтимор, США, , 02:05 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 30 млн, следует из опубликованных 17 сентября данных Университета Джонса Хопкинса (США), который ведёт сбор медицинской статистики по странам.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным университета, число выявленных инфицированных сейчас составляет 30 003 378, от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 943 203 человека, выздоровели 20 398 381.

Наибольшее число случаев заражения приходится на США (6,7 млн человек). Далее следуют Индия (5,1 млн) и Бразилия (4,4 млн). Россия в этом списке занимает четвёртое место с 1,1 млн подтверждённых случаев.

Добавим, что с приходом осени число новых случаев заражения в некоторых странах стало увеличиваться. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что в мире за последние сутки зафиксировано 292 307 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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