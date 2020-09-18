Иерусалим, , 01:51 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки выявили 4791 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 175 256. Также за 17 сентября в Израиле скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 1169 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Израиле выздоровели 3110 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений. Общее число выздоровевших в стране достигло 126 329. В настоящее время в Израиле числится 47 758 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1193 человека госпитализированы. Из них 573 находятся в тяжелом состоянии.