Фучжоу, Китай, , 01:42 — REGNUM Китай проведет саммит по цифровой трансформации в октябре этого года, чтобы продемонстрировать свои достижения в этой сфере и создать платформы промышленных изменений и сотрудничества, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Третий Саммит цифрового Китая пойдет в столице провинции Фуцзянь городе Фучжоу с 12 по 14 октября, сообщил заместитель главы Киберпространственной администрации Китая Ян Сяовэй во время пресс-конференции.

Саммит совместно организован администрацией, Национальной комиссией развития и реформы, Министерством промышленности и информационных технологий, а также правительством провинции Фуцзянь.

Он пройдет как в режиме офлайн, так и в режиме онлайн. Он будет состоять из семи секций, включая главный форум, выставку и 12 второстепенных форумов.