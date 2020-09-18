Москва, , 01:10 — REGNUM Почти 800 человек уволились из компании «МИП-Строй №1», которая ведёт строительство Национального космического центра в Москве, в период с начала июня по 19 августа 2020 года, передают «Известия» со ссылкой полученные документы.

В частности, в ответе заместителя гендиректора компании на запрос Басманной межрайонной прокуратуры Москвы говорится, что 717 человек уволились по своей инициативе, 49 — были уволены за прогулы, остальные — по другим основаниям. Всего компания лишилась 799 работников.

14 сентября прокуратура Москвы начала проверку по факту возможных нарушений трудового законодательства в компании.

Напомним, Национальный космический центр в Москве создали по поручению президента России Владимира Путина. Учредителями центра в равной доле стали подведомственный «Роскосмосу» Центр им. Хруничева и «Мосинжпроект», представляющий интересы столичного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что здание центра планируется построить в течение ближайших трех лет.

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