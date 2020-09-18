Рабат, , 01:00 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки скончались 28 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 1714. Также за минувшие сутки в королевстве выявили 2488 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Марокко подтвердили 94 504 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что за 17 сентября в королевстве выписали 1962 пациентов с выздоровлением. Всего в Марокко выздоровели 74 930 человек. В настоящее время в больницах находятся 260 пациентов в тяжелом состоянии.