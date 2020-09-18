Абу-Даби, , 00:26 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах выявили 786 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и предотвращения заболеваний ОАЭ.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 82 568. Также за минувшие сутки из медучреждений ОАЭ был выписан с выздоровлением 661 пациент. Всего в стране с болезнью смогли справиться 72 117 человек.

Отмечается, что за 17 сентября в ОАЭ не зафиксировали ни одного летального исхода среди больных с COVID-19. С начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 402 человека.