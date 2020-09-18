Тирана, , 00:14 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 17 сентября сообщили, что за последние сутки в результате обследования 817 образцов в стране было выявлено ещё 132 случая заражения коронавирусом. Ещё 55 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 11 948 случаев заражения коронавирусом. 6788 человек уже излечились от COVID-19. 347 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четыре пациента.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 4813 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находится 173 пациента. 15 из них проходят интенсивную терапию и шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране (2380), в портовом городе Дуррес (533) и в Шкодре (373). Однако ежедневно около 80% выявляемых случаев заражения приходятся на менее крупные города.

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100 человек, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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