Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Создатели многопользовательской игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) официально анонсировали новый режим Arena. Информацию они опубликовали 17 сентября на своём официальном сайте.

Он появится в игре 18 сентября 2020 года. В рамках этого режима геймеры будут сражаться в матчах на выбывание до того момента, пока на карте не останется три отряда. В следующем раунде эти команды вступят в финальный бой, который определит победителя.

Стоит отметить, что, желая простимулировать командное взаимодействие, разработчики внесли некоторые изменения в механику игры. Например, геймеры смогут поднимать на ноги сражённых сокомандников в течение всего пяти секунд.

Они также получат доступ к стандартному меню снаряжения и смогут покупать его за деньги, которые будут выдаваться за убийства противников. Подробную информацию о новом режиме геймеры могут получить на сайте проекта.

Ранее в сеть утекла информация о том, что в PUBG может появиться новый экспериментальный режим Vostok. Он описывается как смесь шутера от первого лица и автошахмат (Auto battler).

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