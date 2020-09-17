Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Пользователи соцсети Facebook в разных странах мира пожаловались на сбой в работе, который подтверждается данными Downdetector, отслеживающего работу интернет-сервисов.

В России сбои начали происходить 17 сентября около 21:00 мск. Основной поток жалоб был вызван проблемами при загрузке контента (56%).

Еще 25% жалоб касались трудностей со входом в аккаунт. Аналогичные жалобы поступали из США и целого ряда других стран.

Кроме того, пользователи наблюдали перерыв в работе сайта Facebook.

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