Бразилиа, , 23:48 — REGNUM За последние 24 часа в Бразилии подтверждены 36 303 случая коронавирусной инфекции, жертвами COVID-19 стали ещё 829 человек, 17 сентября сообщает агентство Associated Press.

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Согласно официальному отчету, жертвами эпидемии в Бразилии к настоящему моменту стали уже 134 106 человек. Общее число случаев COVID-19 увеличилось до 4 455 386.

Бразилия находится на третьем месте после США и Индии по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции и на втором месте после США по числу жертв COVID-19.

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