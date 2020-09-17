Сыктывкар, , 23:46 — REGNUM Власти Коми приняли решение ослабить режим повышенной готовности — с 17 сентября в республике возобновлена плановая госпитализация, диспансеризация и профосмотры. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Коми.

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Кроме того, с 17 сентября работа в организациях с круглосуточным пребыванием детей, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми и Министерству образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, осуществляется в повседневном режиме с обеспечением соблюдения установленных законодательством требований.

Напомним, за сутки в Коми было выявлено 69 новых случаев COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составило 7292.