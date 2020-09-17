Аддис-Абеба, , 23:41 — REGNUM В странах Африки зарегистрировано свыше 1,37 млн случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии, 17 сентября сообщает Africa CDC.

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Согласно отчету Африканских центров контроля заболеваний, в настоящий момент на континенте подтверждено 1 374 616 случаев COVID-19.

Жертвами COVID-19 в Африке стали 33 262 человека. При этом 1 127 939 жителей континента уже прошли лечение и считаются выздоровевшими.

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