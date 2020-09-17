Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Саундтрек к Quake, который написала группа Nine Inch Nail Трента Резнора, вышел на виниловых пластинках. Об этом 17 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что это произошло через 24 года после релиза оригинальной игры.

«Только когда вы подумали, что 2020 год не может быть более странным», — написала администрация Twitter-страницы музыкального коллектива. Кроме этого, она сообщила, что в формате винила вышел саундтрек фильма «Социальная сеть», музыку к которой также написал Резнор.

https://twitter.com/nineinchnails/status/1306277845325328384

Напомним, релиз первой части Quake состоялся 22 июня 1996 года. В качестве разработчиков этого шутера (игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие), который ввёл понятие киберспорта выступили такие известные студии, как id Software, Raven Software, Splash Damage и Saber Interactive.

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