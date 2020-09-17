Митилини, Греция, , 23:30 — REGNUM В ходе проверок беженцев из сгоревшего лагеря «Мория» на Лесбосе перед заселением во временный лагерь были выявлены 135 случаев коронавирусной инфекции, 17 сентября сообщает агентство Reuters.

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Министра миграции Нотис Митаракис сообщил журналистам, что все заболевшие были помещены на карантин.

По информации властей, к настоящему моменту во временный палаточный лагерь вблизи Кара-Тепе въехали более 5000 из примерно 12 000 беженцев из сгоревшей «Мории».

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