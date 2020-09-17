Архангельск, , 23:29 — REGNUM Более 700 тысяч хвойных деревьев посадит ГК «Титан» в Архангельской области в рамках акции «Сохраним лес». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе группы компаний, лесовосстановление проведут на площади 205 га на территории Устьянского, Вельского, Приозерного и Холмогорского лесничеств.

Напомним, в этом году кампания «Сохраним лес» стартовала 26 августа. Участие в ней уже приняли более 1300 человек. По всей стране они посадили 4 млн. деревьев, цель — 40 млн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале этого лета холдинг принял участие в акции «Сад Памяти». В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ГК «Титан» посадили более 28 тыс. молодых сосен и елей. Всего в этом лесокультурном сезоне холдинг планирует посадить 2,5 млн саженцев хвойных деревьев.