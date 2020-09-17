Архангельск, 17 сентября 2020, 23:15 — REGNUM Архангельские власти не планируют выделять дополнительные средства школам на компенсацию «антиковидных» затрат, понесенных учреждениями при подготовке к новому учебному году.
Как сообщил заместитель председателя правительства региона, глава штаба по коронавиурсу Артем Вахрушев, учреждения получили часть оборудования благодаря организации ЕГЭ и голосованию по изменению Конституции — часть избирательных участков традиционно располагалась в школах. Кроме того, летом этого года школы получили возможность тратить областную субвенцию на закупку рециркуляторов и дезсредств. Этих денег, по его мнению, «рачительным хозяевам» должно было хватить.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области COVID-19 подтвердили у 63 школьников.