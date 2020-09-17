Москва, , 23:03 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 17 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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"В Москве скончались восемь пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в столице выявлено уже 274 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 5033 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 234 тысячи человек.