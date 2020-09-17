Менло-Парк, США, , 22:58 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 22:00 по московскому времени. Около 75% жалоб связано со сбоями при просмотре новостной ленты, некоторые также сообщают о невозможности авторизоваться в учётной записи или полном отсутствии доступа к сайту.

Большинство жалоб поступает от пользователей в США, а также странах Европы. В России неполадки наблюдаются главным образом у жителей Москвы.