Москва, , 22:27 — REGNUM Два препарата российского производства с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» разрешено применять в России для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции, сообщили 17 сентября в Минздраве РФ.

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До сих пор фавипиравир можно было применять лишь под наблюдением врачей — в стационарных условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фавипиравир — это препарат против различных типов РНК-вирусов.

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