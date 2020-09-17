Ижевск, , 22:12 — REGNUM В ижевской школе №80 им. В. С. Тарасова открыли единственный в городе класс благородных девиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В первой половине дне 27 девочек-пятиклассниц учатся по обычной школьной программе. Во второй половине дня они изучают французский язык, страноведение, домоводство, ритмику, риторику, театр, хор, живопись, психологию, а также изучают вклад женщин в развитие мировой истории.

По уставу класса девочки должны в обязательном порядке носить школьную форму, аккуратную прическу, не иметь яркого макияжа и маникюра. По мнению педагогов, все изучаемые благородными девицами дисциплины будут способствовать всестороннему развитию, а также успешной самореализации в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сентября в школах Глазова и Можги открылись классы с изучением удмуртского языка. Так, национальный язык начали изучать 20 первоклассников и 22 ученика второго класса в Глазове. В Можге открылись шесть таких классов.

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