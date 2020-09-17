Рим, , 22:01 — REGNUM Осенью и зимой 2020 года сезонным гриппом в Италии заразятся от 6 до 8 миллионов человек, с таким прогнозом выступили медики на встрече с представителями министерства здравоохранения в четверг, 17 сентября.

Гриппом будет болеть больше людей, чем обычно, а особенная сложность этого сезона будет состоять в том, что врачам нужно будет оперативно различать грипп и коронавирус, симптомы которых могут быть схожи, отметили врачи.

По данным на 17 сентября, в Италии умерли 35 658 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 13 (днем ранее — на 12). Выздоровели 215 954 человека, за сутки этот показатель увеличился на 689 (днем ранее — на 620). Число подтвержденных носителей выросло на 1585 (днем ранее — на 1452). В последние четыре дня этот показатель неизменно растёт. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 293 025.

В настоящее время заражены 41 413 человек — на 881 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже ровно полтора месяца, за это время увеличилось в 3,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.