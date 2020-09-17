Ижевск, , 22:00 — REGNUM По итогам января — августа текущего года в Удмуртии значительно увеличилось число случаев внебольничной, вирусной и бактериальной пневмонии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика инфекционных заболеваний, опубликованная региональным управлением Роспотребнадзора.

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Так, за указанный период число случаев внебольничной пневмонии выросло в 1,56 раза — с 8,6 тыс. случаев до 13,6 тыс. случаев. Количество случаев пневмонии вирусной этиологии увеличилось в 5,5 раза — с 213 до 1,1 тыс. случаев. Показатель заболеваемости бактериальной пневмонией также вырос в 1,25 раза — с 808 до 1 тыс. случаев.

При этом только в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года число случаев внебольничной пневмонии сократилось в 1,04 раза — с 3 тыс. до 2,8 тыс. случаев. Количество случаев вирусной пневмонии выросло в 1,04 раза — со 146 до 152 случаев. Число случаев бактериальной пневмонии увеличилось в 1,36 раза — с 296 до 400 случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Удмуртии Георгий Щербак отмечал, что число обращений граждан за медицинской помощью значительно увеличилось в сентябре. По его мнению, это связано с более внимательным отношением жителей республики к своему здоровью на фоне пандемии коронавируса.

С 7 сентября в поликлиники Удмуртии вышли на практику 370 студентов-медиков. 20 студентов медакадемии начали прием пациентов, часть ординаторов выезжает на вызовы в составе бригад скорой помощи для осмотра пациентов и забора биоматериала для проведения теста на коронавирус. 350 студентов медколледжа принимают вызовы в регистратуре, раскладывают карты, замеряют посетителям температуру тела при входе в поликлиники.

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12 сентября в Удмуртию приехали десять московских врачей, которые оказывают консультативную и методическую помощь медикам республики в лечении пациентов с коронавирусом.