Рим, , 21:57 — REGNUM По данным на вечер четверга, 17 сентября, в Италии умерли 35 658 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 13 (днем ранее — на 12), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 215 954 человека, за сутки этот показатель увеличился на 689 (днем ранее — на 620).

Число подтвержденных носителей выросло на 1585 (днем ранее — на 1452). В последние четыре дня этот показатель неизменно растёт.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 293 025. В настоящее время заражены 41 413 человек — на 881 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже ровно полтора месяца, за это время увеличилось в 3,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.