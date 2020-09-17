Париж, , 21:24 — REGNUM По данным на вечер среды, 16 сентября, во Франции умерли 31 095 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 50 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 10 593 новых случая заражения. Кривая роста подтвержденных положительных случаев инфицирования имеет положительный наклон с начала лета, однако 17 сентября зафиксированы рекордные показатели с начала пандемии SARS-CoV-2.

803 пациента с COVID-19 находятся в реанимации. За последние сутки это число осталось неизменным.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация «Жертвы коронавируса во Франции» подала иск в Суд правосудия Республики — единственную инстанцию, полномочную судить членов правительства — на премьер-министра Жана Кастекса за неэффективную борьбу с эпидемией SARS-Cov-2.

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