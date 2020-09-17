Архангельск, , 21:05 — REGNUM С начала пандемии правоохранители Архангельской области составили 4709 протоколов о нарушении режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом на брифинге заявила представитель Роспотребнадзора Елена Байдакова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, в настоящее время рассмотрено 4407 дел, в 3163 случаях было решено оштрафовать нарушителей, в остальных им было вынесено предупреждение.

По линии Роспортребнадзора за этот период было рассмотрено 52 дела. За нарушение самоизоляции оштрафованы 12 человек.