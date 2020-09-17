Нижний Новгород, , 21:05 — REGNUM По состоянию на 17 сентября в Нижегородской области на карантин по коронавирусу закрыты 0,33% от общего числа групп в детских садах и 0,74% от общего числа классов в школах. Об этом сообщил глава минобразования области Сергей Злобин на своей странице в социальной сети.

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В частности, закрыты 26 групп в 23 детских садах в Нижнем Новгороде, Сарове, на Бору, в Арзамасе, Дзержинске, Шатковском, Павловском, Ковернинском, Вачском, Кстовском, Дальнеконстантиновском, Ветлужском, Краснооктябрьском, Сосновском и Богородском районах.

Полностью закрыты три школы — школа №6 в Выксе, школа в селе Вареж и Бердниковская школа, также на карантин отправлены 61 класс в 41 школе Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Выксы, Уреня, Семенова, Лукояновского, Сергачского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Володарского, Балахнинского, Павловского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкиского, Краснооктябрьского, Сосновского, Варнавинского, Тонкинского районов. Всего 115 классов.

В четырёх учреждения среднего профессионального образования ушли на карантин четыре группы.

Также карантин соблюдают две группы ННГАСУ (Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет).

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 17 сентября выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 165 выявленных за сутки носителях коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 30 274 случая заражения SARS-CoV-2.

Накануне сообщалось, что на карантин отправлены 103 класса в нижегородских школах.

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