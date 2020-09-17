Женева, Швейцария, , 20:58 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 292 307 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 29 737 453. Такие данные приводит 17 сентября Всемирная организация здравоохранения.

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Cообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё по меньшей мере 6057 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 937 391.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 252 680 выявленных случаях заражения коронавирусом и 4520 скончавшихся пациентах за сутки.