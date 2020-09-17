Ростов-на-Дону, , 20:30 — REGNUM Тестовая партия вакцины от коронавирусной инфекции доставлена в Ростовскую область. Экспериментальная поставка предназначена для отработки логистической схемы, сообщила в ходе онлайн-брифинга 17 сентября министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

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"Вакцина от коронавируса хранится при температуре от — 18 градусов и ниже. Поэтому мы получили небольшую экспериментальную партию для того, чтобы провести тестирование доставки от федерального центра до места хранения. После этого мы протестируем переход этой экспериментальной партии от склада до лечебного учреждения», — сказала глава ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от SARS-CoV-2 «Спутник V» в августе. Она разработана специалистами Министерства обороны РФ и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина «Спутник V» способна выработать у человека иммунитет сроком до двух лет.