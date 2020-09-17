Челябинск, , 20:24 — REGNUM В муниципалитетах Челябинской области начинается отопительный сезон. Об этом заявил журналистам первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин.

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По его словам, раньше всех тепло начали подключать в Еткульском районе. К настоящему времени отапливают уже в семи муниципалитетах региона. В первую очередь к теплу подключают социальные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске батареи могут включить 28−29 сентября. Впрочем, если в течение пяти дней температура воздуха не будет превышать плюс восемь градусов, то это могут сделать раньше.