Москва, , 19:49 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру четверга, 17 сентября, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, затруднения в движении наблюдаются на основных транспортных магистралях столицы, в том числе на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на отдельных участках МКАД.

Согласно прогнозу, ситуация на дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до 3 баллов.