Екатеринбург, , 20:11 — REGNUM В Свердловской области стартовала подготовка к осеннему призыву в ряды российской армии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Призывники Mil.ru

Военные комиссариаты и областной сборный пункт проверяются надзорными ведомствами по вопросу готовности к призывной кампании. Военная прокуратура изучает, готовы ли военкоматы к приёму новобранцев, обеспечены ли всем необходимым и соблюдают ли меры эпидемиологической безопасности.

Призыв начнётся 1 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе осеннего призыва в 2019 году 46,5% свердловских новобранцев получили отсрочки от призыва в армию.

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