Токио, , 20:50 — REGNUM В Японии 17 сентября зафиксирован 491 случай заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press.

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От COVID-19 за сутки погибли девять человек. Общее число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, составило 1503. Более половины летальных случаев зарегистрировано в префектуре Канагава.

В Токио 171 человек заразился коронавирусом. Третий день подряд этот показатель превышает 100.

В столице Японии 17 сентября 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, на четыре больше, чем в предыдущий день.