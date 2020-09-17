Мурманск, , 19:32 — REGNUM Гимназию №7 в Мурманске перевели на дистанционный режим работы до 26 сентября — у одного из преподавателей подтвердился COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Дистанционное образование Ольга Перегуд (с) ИА Красная Весна

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"Решение принято в связи с регистрацией случаев ОРВИ среди учащихся, закрытием части классов младшего и среднего звена по причине отсутствия 20% детей, а также единичной регистрацией COVID-19 среди преподавателей», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Мурманской области COVID-19 подтвердили у 73 человек.