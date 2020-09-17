Москва, , 19:30 — REGNUM По инициативе фонда «Институт Культурной политики» образован Совет попечителей Московском Художественном академическом театре имени М. Горького (МХАТ), в состав которого вошли государственные деятели и представители российских деловых кругов. Члены Совета попечителей намерены содействовать реализации творческих и образовательных программ МХАТ им. М. Горького и развитию современной российской культуры в целом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября на пресс-конференции заявил художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

Кроме того, в новом сезоне также начинает активную деятельность Клуб друзей МХАТ, который призван развивать партнёрство между театром и научными и культурными учреждениями, средствами массовой информации и предпринимательским сообществом.

«Я надеюсь, что эти институции, эти проекты станут очень важной частью нашей творческой, именно творческой жизни. Я надеюсь, что Совет попечителей позволит реализовать нам огромные планы», — заявил художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

«20 премьер в сезон, плюс несколько фестивалей и создание создание этой среды — наш театр преобразовался, меняется пространство, среда, мы открываем кафе, книжные магазины и сувенирные лавки. Но главное — это, конечно, спектакли», — отметил он.

Для того, чтобы выпустить премьеры, театру нужны друзья, нужны попечители.

«Две трети бюджета театр искать, находить, генерировать. И я очень был впечатлён, рад и тронут, когда руководство Уральской горной металл компании отозвалось на наше с Институтом культурной политики предложение и выступило в качестве партнёра», — указал Бояков.

Коммерческий директор ООО «УГМК-Холдинг» Игорь Кудряшин отметил возрастающее значение МХАТ им. М. Горького в культурной жизни России. В 2020 году УГМК выделит около 100 млн рублей на реализацию творческих и образовательных программ, связанных с деятельностью МХАТ им. М. Горького.

«МХАТ сегодня превращается из театра в грандиозный проект большого общероссийского и мирового масштаба, участвовать в котором для нас очень почётно и является большим вызовом. То, что сейчас здесь воплощается, что предполагается делать — это, конечно, большое дело для России. Мы будем участвовать», — подчеркнул Кудряшин.

Писатель, драматург, председатель Клуба друзей МХАТ Святослав Рыбас, в свою очередь, отметил, что очень важно поддержать развитие отечественной культуры, которой внимания уделяют недостаточно, особенно в свете последних мировых событий.

«Эти начинания настраивают меня оптимистично. Почему? Потому что культура — это политика. Отказавшись от этой формулы, мы превратимся в иванов, не помнящих родства. Церковь — да, театр — да, литература — да. Но сейчас это как-то всё отодвигается на периферию нашей реальности — из-за эпидемии и прочего», — заявил Рыбас.

«Сегодня МХАТ становится ледоколом современной этой нашей политической ситуации. Дай бог ему успехов, и дай бог помощи его друзьям», — подчеркнул он.

Среди ключевых задач Совета — привлечение внебюджетных источников финансирования, содействие в осуществлении новых постановок и организации гастролей, привлечении звёзд и молодых талантливых исполнителей, а также содействие в формировании на базе МХАТ крупнейшего в России культурно-просветительского кластера «Открытые сцены».

Первыми членами Совета Попечителей МХАТ стали руководители компании УГМК: генеральный директор Андрей Анатольевич Козицын и коммерческий директор Игорь Геннадьевич Кудряшкин.

Уже в сезоне 2020−2021 при поддержке Совета попечителей и фонда «Институт культурной политики» будут осуществлены постановки ряда спектаклей. Среди них — «У премьер-министра мало друзей», «Нюрнбергский вальс», «На дне» и «Лавр» по книге Евгения Водолазкина.