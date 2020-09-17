Москва, , 19:25 — REGNUM Отопление в Москве будет включено не по стандартной схеме, сообщил 17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре», — сказал мэр, отвечая на вопрос телезрительницы.

Собянин напомнил, что обычно тепло включается тогда, когда несколько дней среднесуточная температура не поднимается выше восьми градусов тепла. Однако в этом году власти постараются сделать так, чтобы «меньше москвичей замерзали».