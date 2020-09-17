Москва, , 19:14 — REGNUM Вакцинация населения Москвы от коронавируса может начаться в декабре. Об этом 17 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Мэр рассказал, что столичные власти видят «динамику подготовки к массовому производству вакцины». Он надеется, что изготовление препарата в больших объёмах начнётся уже в конце ноября.

«В декабре мы уже получим приличные объёмы российской вакцины. И тогда начнётся массовая вакцинация», — заявил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в тестовых испытаниях вакцины от коронавируса в Москве приняли участие более 700 добровольцев, они чувствуют себя хорошо.