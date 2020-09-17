Киев, , 19:02 — REGNUM Количество случаев заражения туберкулёзом на Украине за август достигло 1194, причём 960 из них — новые, а 234 случая — это пациенты с рецидивом, передаёт 17 сентября «112 Украина».

Общее число пациентов с активным туберкулёзом на Украине в августе составило 14 183, месяцем ранее — 15 219.

Напомним, в январе-сентябре 2019 года на Украине туберкулёз был впервые выявлен более чем у 15,5 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля украинский минздрав заявил, что на Украине в ближайшие два-три года года заболеваемость туберкулёзом может вырасти почти на треть.

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