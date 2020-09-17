Токио, , 20:51 — REGNUM Японская газета Mainichi 17 сентября подвела итоги второй волны коронавируса в Японии.

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Если смертность первой волны коронавируса в Японии (с 16 января по 31 мая) составила 5,8%, то смертность второй волны (с 1 июня по 19 августа) была значительно ниже — 0,9%, согласно оценке Мотои Судзуки, руководителя Центра эпиднадзора за инфекционными боле.

Летальный исход среди заразившихся людей в возрасте 70 лет и старше составил 24,5% во время первой волны и 8,7% во время второй. В целом в ходе второй волны смертность среди всех возрастных групп была ниже.

Основная причина снижения уровня смертности, по мнению Судзуки, связана с большим количеством тестирований во время второй волны. Таким образом, стало больше зафиксированных случаев, в том числе среди людей с легкими симптомами или совсем без симптомов.

Кроме того, на снижение уровня смертности повлияло усовершенствование методов лечения.

Тем не менее подтверждений тому, что вирус стал слабее, до сих пор не было найдено.