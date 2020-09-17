Москва, , 18:53 — REGNUM Около 700 человек в Москве получили вакцину от коронавируса в рамках тестовых испытаний. Об этом 17 сентября сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Мы уже около 700 человек привили, они чувствуют себя вполне нормально», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, эфир с выступлением Собянина прервало экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве.