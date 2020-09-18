Москва, , 07:20 — REGNUM Образовательные программы в столичном комплексе «Техноград» прошли более 420 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что с момента открытия в сентябре 2018 года в инновационно-образовательном комплексе применялись лучшие мировые и отечественные образовательные практики по более чем 40 перспективным специальностям и профессиям. В 2020 году программа обучения была дополнена новыми мастер-классами по звукорежиссуре, фотографии, графическому дизайну, видеоблогингу и видеомонтажу, трехмерной анимации, программированию, гейм-дизайну, английскому языку, флористике, технологиям в строительстве.

«Это современный образовательный проект, и, надо сказать, весьма востребованный. Аналогов ему пока нет ни в России, ни в Европе. По принципу одного окна «Техноград» объединяет много возможностей. Здесь можно пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе», — отметила Сергунина.

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