Москва, , 18:38 — REGNUM Из-за распространения коронавируса в Москве переведены на дистанционное обучение 1% школьных классов. Об этом 17 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, сейчас 99% классов в школах Москвы «продолжают работать в нормальном, обычном режиме».

«Так что ситуация более-менее благополучная», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин в телеэфире предупредил о возможном усилении ветра до 26 м/с.