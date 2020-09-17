Москва, , 18:32 — REGNUM В Москве порывы ветра могут достигать 26 м/с. Об этом 17 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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Он рассказал, что около часа назад получил новую сводку, по которой ветер в столице «может усилиться до 26 м/с».

«Это очень уже серьёзная история», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве идёт сильный ливень, подтоплены дороги и подземные переходы.