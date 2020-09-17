Токио, , 21:10 — REGNUM 17 сентября обнародованы подробности проекта по возведению самого высокого здания в Японии, сообщает информационное агентство Kyodo.

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Комплекс Tokyo Torch займет территорию площадью более 30 000 кв. метров в центре Токио и будет включать в себя 390-метровый небоскреб. В этом здании будет 63 этажа, на которых откроют гостиницу, зал для торжественных мероприятий и обсерваторию.

Было также принято решение о расширении открытой зоны. Разработчики проекта говорят, что это решение связано с ростом спроса на открытое пространство из-за пандемии коронавируса.

По сообщению застройщиков, компании Mitsubishi Estate и партнеров, строительство планируют завершить в 2027 году.