Подгорица, , 18:16 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил данные на 17 сентября о текущей ситуацией с коронавирусом. Из обработанных 857 ПЦР-тестов 212 оказались позитивными.

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Три человека за сутки умерли, всего число смертей с начала эпидемии выросло до 129.

За сутки выздоровели 128 пациентов. Количество активных случаев составляет 2482 человека (индекс на 100 тысяч населения — 399).