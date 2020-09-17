Калининград, , 18:08 — REGNUM В отношении двоих военнослужащих Балтийского флота возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление религиозных чувств», сообщает 17 сентября Интерфакс со ссылкой на неназванный информированный источник.

Контрактник и военнослужащий срочной службы, уроженцы Дагестана, опубликовали скандальный видеоролик, на котором они мыли свою обувь в святом источнике при православной часовне в Калининграде.

«Военно-следственный отдел Калининградского гарнизона по данному факту возбудил уголовное дело по статье 148 ч.1 УК РФ (оскорбление религиозных чувств) в отношении двух военнослужащих одной из воинских частей Балтфлота», — цитирует сообщение источника.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой группа из пяти молодых людей, говорящих с кавказским акцентом, демонстративно мыли обувь в святом источнике при православной часовне.

После сообщений ряда СМИ, что фигуранты видеоролика являются выходцами из Чечни, глава республики Рамзан Кадыров опроверг эту информацию, а один из участников безобразной выходки поспешил опубликовать видеоролик с извинениями.

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