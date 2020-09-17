Адлер, Краснодарский край, , 18:08 — REGNUM В Сочи начался сбор подписей за восстановление в Адлере памятника гарнизону форта Святого Духа 1837 года — памятный знак был демонтирован 8 июля 2020 года. Инициатива опубликована на одной из специализированных интернет-платформ.

«Снос этого памятника противозаконен и противоречит недавно принятой поправке в ч.3 статьи 67 Конституции РФ, в которой сказано: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаления значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Мы призываем федеральные, региональные и местные власти разобраться в проблеме и восстановить памятник русским солдатам», — говорится в тексте инициативы.

«Памятник служил увековечиванию подвига русских солдат. Его снос, как и любая война с памятниками, ставит под удар приоритет нашего государства по сохранению исторической правды и памяти защитников Отечества. Снос памятника может создать негативный прецедент и привести к межнациональной вражде», — считает автор инициативы.

Отметим, что на данный момент под инициативой подписались чуть более тысячи сторонников восстановления памятного знака.

Памятный знак, посвященный гарнизону форта Святого Духа 1837 года — укреплению российской Черноморской береговой линии, был установлен в Адлере в конце июня 2020 года. С идеей установить монумент выступили депутаты Городского собрания Сочи, священники Свято-Троицкой церкви, участники военно-исторического общества и сотрудники музея истории Адлерского района. Однако уже 8 июля по решению властей знак демонтировали.

Как прокомментировал ИА REGNUM снятие знака депутат Государственной думы от Сочинского округа Константин Затулин, депутаты, которые инициировали установку мемориала, «торопились осуществить свой замысел, который, конечно, носил вполне объяснимый и сугубо патриотический, краеведческий характер», тогда как против установки памятника там, где форта не было, выступила Топонимическая комиссия. При этом Затулин отметил, что никакого сомнения нет «ни в подвигах русских солдат, ни в мужестве кавказских народов. Нет сомнений в том, что память военных поселений — Святого Духа, Александрии, Даховского, Навагинского и др., — положивших начало городу Сочи, может и должна быть увековечена, как и память убыхских и шапсугских аулов, закрепившаяся в Сочинской топонимике».

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Форт Святого Духа был заложен в 30-х годах 19-го века во время Кавказской войны и служил укреплением Черноморской береговой линии, он являлся одним из важнейших стратегических пунктов побережья. В 1937 году здесь велись ожесточенные бои, в числе погибших был поэт-декабрист Александр Бестужев-Марлинский.