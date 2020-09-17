Подгорица, , 18:03 — REGNUM Обработка ПЦР-тестов на коронавирус в Черногории до недавнего времени была прерогативой только государственного здравоохранения.

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В частном порядке сделать ПЦР-тест на коронавирус было практически невозможно. Институт общественного здравоохранения тестировал только обратившихся за медицинской помощью или контакты ранее выявленных зараженных.

С 17 сентября частная лаборатория в Подгорице MojLab объявила, что у них можно сделать ПЦР-тест на коронавирус, результаты будут готовы в течение 24 часов. Подобные тесты требуют от туристов некоторые государства ЕС, в частности, Хорватия. Стоимость теста 80 евро.