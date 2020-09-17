Тюмень, , 17:40 — REGNUM Тюменскому Объединению автовокзалов и автостанций не удалось оспорить штраф, который выписало уральское управление Ространснадзора за несоблюдение антитеррористической безопасности на автовокзале. Решение Арбитражного суда Тюменской области опубликовано в картотеке суда.

По данным Арбитражного суда Тюменской области, сотрудники автовокзала Тюмени и их подрядчика ООО Подразделение Транспортной Безопасности «Орион» пропустили на охраняемый объект сотрудника тюменского управления ФСБ с муляжом самодельного взрывного устройства.

Сотрудник ФСБ 28 февраля 2020 года прошёл через интроскоп в здание автовокзала с сумкой, в которой лежал муляж самодельного взрывного устройства противопехотной осколочной мины. Затем оставил сумку, которая лежала незамеченной некоторое время в месте массового скопления людей. Автовокзал не прошёл антитеррористическую проверку и был оштрафован на 50 тыс. рублей.

В арбитраже сотрудники Объединения автовокзалов и автостанций предъявляли претензии к тест-объекту, однако суд их доводы отклонил.