Казань, , 17:39 — REGNUM Увеличение квоты для обучения иностранных студентов в российских вузах нужно рассматривать как положительную тенденцию в целом. Об этом 17 сентября ИА REGNUM заявил проректор по внешним связям Казанского федерального университета (вуз-участник проекта «5−100») Тимирхан Алишев.

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«Оно направлено на решение задач, поставленных в рамках федерального проекта «Экспорт образования», по увеличению числа иностранных граждан на территории Российской Федерации. Стоит отметить, в этом году наблюдается неосвоение ежегодно выделяемых 20 тыс. мест на прием иностранных студентов в вузы России. Это связано с эпидемиологической ситуацией. Соответственно, положительный эффект возможен в случае разрешения вопросов, связанных с пандемией», — подчеркнул Алишев.

Он считает ванным, чтобы определенную самостоятельность дали и вузам: «Если места будут распределены среди вузов, они имели бы право проводить самостоятельно отбор, предоставлять гранты по итогам своих отборов, эффекта было бы еще больше».

»Увеличение числа иностранных студентов рассматривается как важный фактор интернационализации, эффективности работы вуза и его привлекательности на международной арене. Помимо положительных сторон для университета, увеличение иностранных студентов помогает распространять российское образование в мире. В будущем эти выпускники займут руководящие позиции, и станут налаживать экономические отношения с Российской Федерацией», — полагает проректор.